Washington (dpa) - Im Norden der USA sind zwei Güterzüge kollidiert, mehrere Kesselwaggons voller Rohöl explodieren. Hunderte Menschen mussten am Montagnachmittag (Ortszeit) ihre Häuser verlassen.

Stunden nach dem Unfall standen die Waggons auch am späten Abend noch in Flammen. Verletzt wurde Medienberichten zufolge niemand. Im Bundesstaat North Dakota an der Grenze zu Kanada war ein mehr als 100 Waggons langer Güterzug entgleist.

Als ein zweiter Güterzug mit den Waggons zusammenstieß, kam es zu mehreren Explosionen. Der entgleiste Zug hatte Rohöl geladen. Schwarze Rauchwolken waren kilometerweit am Himmel zu sehen. Auch acht Stunden nach der Kollision war der Brand noch immer nicht unter Kontrolle, berichtete der Lokalsender WDAY.

Weil der Wind den giftigen Qualm in Richtung der Ortschaft Casselton wehte, forderten die Behörden die rund 2400 Einwohner der Gemeinde auf, ihre Häuser zu verlassen. Die Evakuierung von Casselton laufe ruhig und geordnet ab, teilte das Büro des Sherriffs mit. Auch die Bewohner von Häusern bis zu acht Kilometer südlich und östlich der Stadt mussten ihre Häuser verlassen.

Bereits im Juli waren bei einem schweren Güterzugunglück in Kanada mindestens 42 Menschen ums Leben gekommen. Ein führerloser Güterzug mit Dutzenden Kesselwagen voller Rohöl war in die Kleinstadt Lac-Mégantic in der Provinz Quebec gerast und explodiert.

