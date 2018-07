Damaskus (AFP) Die Führung in Damaskus muss nach den Worten der UN-Sonderkoordinatorin für die Vernichtung der syrischen Chemiewaffen, Sigrid Kaag, ihre Anstrengungen bei der Abrüstung "intensivieren". Alle beteiligten Parteien, darunter Syrien, seien aufgerufen, ihre Bemühungen zu verstärken, um mit dem Abtransport der C-Waffen beginnen zu können, fügte die deutsche Diplomatin am Dienstag in einem Gespräch mit der Nachrichtenagentur AFP hinzu. Wie bereits seit einiger Zeit erwartet, konnte die für den 31. Dezember gesetzte Zwischenfrist zum Abtransport der gefährlichsten Bestände nicht eingehalten werden.

