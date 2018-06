Washington (AFP) Die USA haben am Dienstag die Freilassung der drei letzten in Guantanamo festgehaltenen Uiguren angekündigt. Die Männer würden von der Slowakei aufgenommen, teilte das US-Verteidigungsministerium am Dienstag in Washington mit. Sie waren mehr als ein Jahrzehnt in dem Gefangenenlager auf Kuba festgehalten worden, seit Jahren standen gegen sie keine Vorwürfe mehr im Raum. Insgesamt waren 22 Uiguren dort, die 2001 in Afghanistan festgenommen worden waren.

