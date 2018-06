Kairo (AFP) Mutmaßliche Aufständische haben auf der ägyptischen Sinai-Halbinsel eine Gas-Pipeline in die Luft gesprengt. Wie Vertreter der Sicherheitskräfte mitteilten, wurde bei dem Anschlag am Dienstag niemand verletzt. Die Pipeline versorgte demnach ein Industriegebiet in der von andauernden Unruhen erschütterten Halbinsel.

