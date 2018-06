Zagreb (AFP) Die kroatischen Behörden haben am Neujahrstag einen früheren Geheimdienstmitarbeiter festgenommen, dessen Auslieferung von Deutschland gefordert wird. Josip Perkovic habe sich der Festnahme widersetzt, teilte sein Anwalt Anto Nobilo am Mittwoch mit. Über die Auslieferung nach Deutschland müsse nun binnen acht Tagen ein Gericht entscheiden. die Bundesrepublik fordert die Auslieferung Perkovics wegen des Mords an einem Kroaten in Bayern im Jahr 1983.

