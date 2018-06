Sydney (AFP) Ein Versuch, die Passagiere aus dem in der Antarktis festsitzenden Forschungsschiff "Akademik Schokalskij" zu bergen, steht nach Angaben der australischen Schifffahrtsbehörde kurz bevor. Die Schiffsbesatzung habe gemeldet, dass sich das Wetter gebessert habe, "und der Rettungseinsatz wird wahrscheinlich in Kürze beginnen", berichtete die Behörde am Donnerstagmorgen (Ortszeit) auf Twitter.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.