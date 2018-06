Berlin (dpa) - Mit spektakulärem Feuerwerk und rauschenden Silvesterpartys haben Menschen rund um den Globus den Beginn des Jahres 2014 gefeiert. In Großstädten wie Sydney, Berlin, London und New York erstrahlten Tausende Raketen am Himmel. In Deutschland sprachen Polizei und Feuerwehr in ersten Bilanzen von überwiegend friedlichen Feiern. Dennoch gab es zahlreiche Unfälle mit Verletzten durch Feuerwerkskörper, Brände und Messerstechereien. In Paris und auf den Philippinen starben Menschen bei den Feiern.

