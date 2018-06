Paris (dpa) – In der Silvesternacht hat es in Frankreich zwei Tote durch Gewalt und Feuerwerk gegeben. In Paris wurde bei den Feiern ein 20-Jähriger bei einem Streit durch einen Messerstich getötet. Im Elsass starb ein 29-Jähriger in Sarre-Union, der durch einen explodierenden Feuerwerkskörper tödliche Verletzungen erlitt. Zu dem tödlichen Streit am Trocadéro in Paris kam es nach Angaben des französischen Innenministeriums, als Jugendliche eine Begleiterin des Opfers ausrauben wollten.

