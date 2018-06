Beirut (AFP) Die libanesischen Sicherheitskräfte haben einen mutmaßlichen Hintermann des tödlichen Anschlags auf die iranische Botschaft im November festgenommen. Der sogenannte Emir der Abdallah-Assam-Brigaden, Madschid al-Madschid, sei durch den Geheimdienst der Streitkräfte gefasst worden, teilte Libanons Verteidigungsminister Fajes Ghosn am Mittwoch mit. Die Al-Kaida-nahe Gruppe hatte sich zu dem Anschlag vom 19. November in der libanesischen Hauptstadt Beirut bekannt. Damals hatten sich zwei Selbstmordattentäter vor der iranischen Botschaft in die Luft gesprengt. 25 Menschen wurden getötet, etwa 150 weitere verletzt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.