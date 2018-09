Kairo (dpa) - Die ägyptische Polizei hat in einem Hotel in Kairo Mitarbeiter des Nachrichtensenders Al-Dschasira festgenommen. Ihnen werde unter anderem Mitgliedschaft in einer "terroristischen Gruppe" vorgeworfen, berichtete das ägyptische Onlineportal "Al-Ahram". Unter den Festgenommenen sind der Australier Peter Greste, ein ehemaliger BBC-Reporter, und der örtliche Bürochef Mohammed Adel Fahmi.

Der Sender kritisierte die Inhaftierung scharf und erklärte, die Anschuldigungen seien falsch und unbegründet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.