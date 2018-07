Im August erschien ihr drittes Album "Sequel to the Prequel". Im Januar kommt die Band um den britischen Skandalrocker - und Ex-Freund von Kate Moss - Pete Doherty auf Deutschlandtour. Geplant sind Auftritte in Köln (27.), Berlin (28.) und Hamburg (29.) ( http://dpaq.de/KjW83 )

