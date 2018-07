Garmisch-Partenkirchen (dpa) - Die deutschen Skispringer haben beim Neujahrsspringen der Vierschanzentournee den ersten Podestplatz seit 2008 knapp verpasst.

Beim Start in das Olympia-Jahr belegte Andreas Wellinger in Garmisch-Partenkirchen als bester DSV-Adler den fünften Rang. Richard Freitag sprang als Neunter ebenfalls in die Top Ten. Severin Freund schied zur Halbzeit aus und büßte damit alle Chancen im Gesamtklassement ein.

Den Sieg sicherte sich der Österreicher Thomas Diethart mit Sprüngen auf 141 und 140,5 Meter. Er übernahm damit die Gesamtführung vor seinem Landsmann Thomas Morgenstern, der vor dem Schweizer Simon Ammann Zweiter wurde.