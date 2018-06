Kapstadt (AFP) Südafrika ist mit einem Abschiedsgruß an den verstorbenen Nationalhelden Nelson Mandela ins Neue Jahr gestartet. Eine riesige 3D-Videoprojektion Mandelas auf das Rathaus von Kapstadt läutete am Dienstag den Countdown zum Jahreswechsel ein. An dem historischen Ort hatte der Anti-Apartheid-Kämpfer 1990 seine erste große Freiheitsrede gehalten, nachdem er nach 27 Jahren Haft aus dem Gefängnis entlassen worden war. Eine Menschenmenge auf dem Platz gegenüber dem Rathaus feierte Mandela, Menschen tanzte im typischen Mandela-Stil den "Madiba (Vater) Jive".

