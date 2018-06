Doha (SID) - Florian Mayer hat am Neujahrstag einen der größten Erfolge seiner Tennis-Laufbahn gefeiert. Der Davis-Cup-Spieler aus Bayreuth bezwang im Achtelfinale des ATP-Turniers in Doha Wimbledonsieger Andy Murray 3:6, 6:4, 6:2. Dabei hatte Mayer im zweiten Satz bereits 0:3 in Rückstand gelegen.

"Ich weiß gar nicht, wie ich zurückgekommen bin", sagte Mayer nach dem ersten Sieg im vierten Duell mit Murray: "Ich habe fantastisch gespielt, ich war aggressiv und habe einfach alles versucht. Ich hatte ja nichts mehr zu verlieren."

Für Mayer öffnet sich nun das Tableau beim mit 1,2 Millionen Dollar dotierten Vorbereitungsturnier auf die Australian Open (ab 13. Januar) durch seinen Sieg gegen den an Position drei gesetzten Schotten. Im Viertelfinale trifft der 30-Jährige auf Victor Hanescu aus Rumänien, gegen den er zuletzt im vergangenen Jahr in Bukarest gewonnen hatte.

"Ich denke, Andy war im dritten Satz vielleicht etwas verletzt, aber ich bin sehr glücklich, hier eine Runde weiter zu sein", sagte Mayer, dem sein elfter Sieg über einen Top-Ten-Spieler gelang.

Murray bestritt in Doha sein erstes Turnier nach monatelanger Verletzungspause. Der Olympiasieger von London 2012 hatte sich nach den US Open am Rücken operieren lassen. "Ich muss geduldig sein und darf nicht zu viel erwarten", sagte Murray: "Das wäre das Schlimmste, was ich tun könnte."

Eine Überraschung gelang auch Qualifikant Peter Gojowczyk. Der Münchner, Nummer 162 der Weltrangliste, bezwang die deutsche Nummer zwei, Philipp Kohlschreiber (Augsburg/ATP-Nr. 22) 7:6 (7:4), 7:6 (9:7). Der 24 Jahre alte Gojowczyk steht damit erstmals in seiner Karriere im Viertelfinale eines ATP-Turniers. Dort trifft er auf Landsmann Dustin Brown (Winsen/Aller). Der Deutsch-Jamaikaner, der sich ebenfalls durch die Qualifikation gekämpft hatte, bezwang den kroatischen Aufschlagriesen Ivo Karlovic 3:6, 7:6 (15:13), 6:4.

Brown schafft durch den Viertelfinaleinzug die Rückkehr unter die Top 100. Dort hatte er zuletzt im Februar 2011 gestanden. Im vergangenen Jahr hatte der unkonventionell spielende Brown in Wimbledon auf sich aufmerksam gemacht, als er sich aus der Qualifikation in die dritte Runde spielte.

An einer Sensation schnupperte Tobias Kamke gegen Rafael Nadal. Der Lübecker zwang den Branchenführer aus Spanien in den entscheidenden Satz, unterlag jedoch nach 2:25 Stunden und einer beherzten Vorstellung 3:6, 7:6 (7:3), 3:6. Letztlich scheiterte Kamke an sich selbst, bei all seinen drei Aufschlagverlusten servierte der 27-Jährige einen Doppelfehler im entscheidenden Moment.

Ausgeschieden ist dagegen Benjamin Becker beim ATP-Turnier im indischen Chennai. Der Routinier aus Orscholz unterlag dem topgesetzten Schweizer Stanislas Wawrinka 3:6, 1:6.