Inmitten der Korruptionsaffäre um die Regierung von Ministerpräsident Recep Tayyip Erdogan hat der türkische Staatschef Abdullah Gül die Achtung rechtsstaatlicher Prinzipien angemahnt. "Wir müssen uns von allen Positionen und Verhaltensweisen fernhalten, die unserem demokratischen Rechtsstaat schaden könnten", warnte Gül am späten Dienstag in seiner Neujahrsbotschaft. Der Staat lebe von der Gewaltenteilung. Das vergangene Jahr sei "für die Türkei und die Welt schwierig" gewesen, führte Gül aus. Der Präsident gilt als Weggefährte Erdogans, vertritt aber liberalere Positionen als dieser. Die Regierung in der Türkei steckt in einer Krise.



Im Korruptionsskandal um die türkische Regierung sind indes neue Vorwürfe gegen einen zurückgetretenen Minister von Regierungschef Recep Tayyip Erdogan aufgetaucht. Die Zeitung Hürriyet berichtete am Freitag, Ex-Wirtschaftsminister Zafer Caglayan sei mit seiner Familie im Privatjet eines in die Affäre verstrickten iranischen Geschäftsmannes zur Pilgerreise nach Mekka geflogen. Der Geschäftsmann Reza Zarrab sitzt wegen des Verdachts der Bestechung in Untersuchungshaft. Auch Caglayans Sohn Kaan wurde verhaftet.

Laut Hürriyet flog der damalige Minister Caglayan im März vergangenen Jahres mit vier Familienmitliedern mit dem Jet Zarrabs nach Saudi-Arabien. Auch Leibwächter des Ministers, Zarrab selbst sowie dessen Frau, die Sängerin Ebru Gündes, seien an Bord der Maschine gewesen. Einen Tag später seien die Passagiere mit dem Jet nach Ankara zurückgekehrt.

Zarrab steht im Verdacht, mit hohen Schmiergeldern die Unterstützung der Regierung für gewinnträchtige Goldgeschäfte mit dem Iran erkauft zu haben. Istanbuler Staatsanwälte ließen im Zusammenhang mit den Ermittlungen Mitte Dezember mehrere Dutzend Verdächtige festnehmen, darunter auch den Chef der staatlichen Bank Halk Bankasi sowie zwei Ministersöhne. Als Reaktion auf die Enthüllungen traten vier Minister der Regierung Erdogan zurück. Der Ministerpräsident weist alle Korruptopnsvorwürfe zurück und hat die Ermittlungen als "Attentatsversuch" der Justiz gegen seine Regierung bezeichnet.