Kiew (AFP) Rund 200.000 proeuropäische Demonstranten haben in Kiew mit der Nationalhymne das neue Jahr begrüßt. Als die Uhr auf dem Unabhängigkeitsplatz Mitternacht zeigte, stimmte die Menge in die Hymne ein: in Nationalflaggen gehüllt, mit Kindern auf Schultern oder in Kinderwagen, Hand in Hand oder Arm in Arm standen die Menschen auf dem Maidan und entzündeten mit Handys oder Taschenlampen ein Lichtermeer, wie eine AFP-Reporterin berichtete. Der Platz ist seit mehr als einem Monat Zentrum der Proteste gegen die prorussische Regierung von Präsident Viktor Janukowitsch.

