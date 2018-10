Juba (AFP) Die UN-Beauftragte für den Südsudan, Hilde Johnson, hat die anstehenden Friedensgespräche zwischen den Konfliktparteien des Landes begrüßt. Schon die Entsendung der jeweiligen Delegationen in die äthiopische Hauptstadt Addis Abeba sei "positiv" erklärte sie am Mittwoch in der südsudanesischen Hauptstadt Juba. Notwendig sei jedoch ein tiefer gehender Prozess der "nationalen Versöhnung".

