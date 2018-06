Washington (AFP) Die frühere First Lady der Vereinigten Staaten, Barbara Bush, ist ins Krankenhaus eingewiesen worden. Bush wurde am Montag wegen Atemwegsproblemen in eine Klinik in Houston im Bundesstaat Texas gebracht, wie es einer am Dienstag veröffentlichten Erklärung hieß. Einzelheiten wurden nicht mitgeteilt. Medienberichten zufolge zeigte die 88-Jährige Symptome einer Lungenentzündung. In der Erklärung hieß es weiter, Bush sei in "bester Stimmung" und erhalte "fantastische Pflege". Ihr Mann und ihre Familie hätten sie bereits besucht.

