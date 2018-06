New York (AFP) Erstmals seit zwei Jahrzehnten steht wieder ein Politiker der Demokraten an der Spitze von New York: Um kurz nach Mitternacht legte Bill de Blasio am Mittwoch vor seinem Haus in der bevölkerungsreichsten US-Metropole seinen ersten Amtseid ab. Vor dutzenden Anhängern versprach er einen "Wandel, den wir alle brauchen". Am Abend sollte ein zweiter Amtseid vor dem früheren US-Präsidenten Bill Clinton folgen.

