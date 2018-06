Washington (AFP) Die Zahl der Morde in den wichtigsten US-Metropolen ist laut Statistik im vergangenen Jahr um fast 20 Prozent gesunken. In New York York wurden bis zum 29. Dezember insgesamt 333 Fälle von Mord und Totschlag verzeichnet, 20 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Auch in Los Angeles ging die Zahl der Morde laut Polizei von 295 auf 246 zurück. Auch in Chicago sank die Zahl der Morde um 17 Prozent auf 407.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.