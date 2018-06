Vatikanstadt (AFP) Papst Franziskus hat in der ersten Neujahrsbotschaft seiner Amtszeit zu mehr Miteinander in der Welt aufgerufen. "Wir alle haben die Verantwortung, so zu handeln, dass die Welt eine Gemeinschaft von Brüdern wird, die einander respektieren", sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche am Mittwoch vor zahlreichen Gläubigen auf dem Petersplatz im Vatikan. Angesichts von Gewalt und Unrecht dürften die Menschen "nicht gleichgültig oder untätig bleiben".

