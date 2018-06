Kairo (AFP) Bei neuen gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Islamisten und der Polizei in Ägypten sind am Mittwoch zwei Menschen getötet worden. Wie Vertreter der Sicherheitskräfte mitteilten, kam es in der Stadt Alexandria im Norden des Landes zu den blutigen Zusammenstößen mit Anhängern des entmachteten islamistischen Präsidenten Mohammed Mursi. Eines der Opfer sei von einem Kopfschuss tödlich getroffen worden. Nach Angaben der Mursi-Anhänger handelte es sich bei beiden Toten um Demonstranten.

