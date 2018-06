Sydney (AFP) Ein Hubschrauber hat am Donnerstag alle Passagiere des in der Antarktis feststeckenden Forschungsschiffs "Akademik Schochalskij" gerettet. Der Hubschrauber flog die 52 Wissenschaftler, Journalisten und Touristen zu dem australischen Eisbrecher "Aurora Australis", wie die australische Schifffahrtsbehörde AMSA mitteilte. Alle Passagiere seien jetzt an Bord des australischen Schiffs.

