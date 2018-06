Sydney (AFP) Die für Donnerstag geplante Teilevakuierung des in der Antarktis festsitzenden Forschungsschiffs "Akademik Schokalskij" ist in letzter Minute abgesagt worden. Das Meereseis mache es derzeit unmöglich, die 52 Passagiere nach einer Bergung mit dem Hubschrauber wie geplant von dem in der Nähe liegenden chinesischen Eisbrecher "Xue Long" per Boot zum weiter entfernten australischen Eisbrecher "Aurora Australis" zu bringen, begründete die Australische Schifffahrtsbehörde AMSA am Donnerstag die Absage des Einsatzes.

