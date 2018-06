Bayreuth (SID) - Basketball-Bundesligist medi Bayreuth und der montenegrische Nationalspieler Sead Sehovic gehen getrennte Wege. Der bis zum 31. Dezember befristete Vertrag mit dem 24-Jährigen wurde nicht verlängert. Sehovic war Ende Oktober als Ersatz für den verletzten US-Amerikaner Bryan Bailey verpflichtet worden.

Sehovic, der im vergangenen Jahr an der EM in Slowenien teilgenommen hat, spielt ab sofort für den mazedonischen Erstligisten KK MZT Skopje. "Wir hätten Sead Sehovic natürlich gerne länger in Bayreuth gehalten. Nach vielen Gesprächen war letztendlich klar, dass Sead die Gelegenheit nutzen möchte, um näher an der Heimat zu spielen", sagte Bayreuths Geschäftsführer Martin Piotrowski.