Washington (dpa) - Dirk Nowitzki und die Dallas Mavericks haben in der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA ihren vierten Auswärtssieg in Serie eingefahren. Bei den Washington Wizards gewannen die Mavericks mit 87:78.

Der gebürtige Würzburger Nowitzki knickte in der Partie gleich zu Beginn mit dem linken Fuß um, konnte aber weiter spielen. Der 35-Jährige kam jedoch nur auf neun Punkte und vier Assists. Bester Werfer der Mavericks war Monta Ellis mit 23 Zählern, aufseiten der Wizards traf John Wall mit 22 Punkten am besten. Mit dem 19. Saisonsieg bei 13 Niederlagen behauptete Dallas am Neujahrstag seinen achten Platz in der Western Conference.

Statistik