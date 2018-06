Peking (AFP) China hat verärgert auf die Aufnahme von drei Uiguren aus dem US-Gefangenenlager Guantanamo in der Slowakei reagiert. China lehne die Überstellung der "Verdächtigen" in ein Drittland entschieden ab, sagte der Sprecher des Außenministeriums in Peking, Qin Gang, am Donnerstag. Die Männer gehörten der Islamischen Bewegung Ost-Turkestan an, die vom UN-Sicherheitsrat als Terrororganisation eingestuft werde, sagte er zur Begründung.

