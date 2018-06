Wiesbaden (AFP) In Deutschland haben im vergangenen Jahr so viele Menschen wie nie zuvor einen Arbeitsplatz gehabt. Mit durchschnittlich 41,78 Millionen Menschen habe die Zahl der Erwerbstätigen im siebten Jahr in Folge einen neuen Höchststand erreicht, teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Donnerstag mit. 2013 hatten demnach 232.000 mehr Menschen einen Job als 2012.

