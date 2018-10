Hamburg (AFP) Der Schauspieler Michael Fassbender genießt seinen Erfolg als gefragter Leinwand-Star - und will dennoch Berufliches und Privates trennen. "Das war immer mein ultimatives Ziel: mit tollen Regisseuren und Schauspielern zu arbeiten", sagte der 36-Jährige der Zeitschrift "TV Spielfilm" laut Vorabmeldung vom Donnerstag. Allerdings könne der Ruhm auch verführerisch sein. Deshalb lege er "Wert auf Privatsphäre". "So können die Zuschauer Filme mit mir sehen, ohne meine Rollen mit dem zu vermischen, was sie irgendwo über Michael Fassbender gelesen haben."

