Frankfurt/Main (AFP) Der Lebensmittelkonzern Nestlé reagiert auf eine Beschwerde der Verbraucherzentrale Sachsen und will künftig die Packung eines Schoko-Kekses für Kleinkinder ändern. Nestlé habe sich dazu entschlossen, im Rahmen der nächsten Verpackungsüberarbeitung die Angabe "in kleinkindgerechter Rezeptur" zu entfernen, teilte die Verbraucherzentrale am Donnerstag mit Verweis auf ein Schreiben von Nestlé mit.

