Vatikanstadt (AFP) Papst Franziskus hat in den ersten zehn Monaten seiner Amtszeit fast drei Mal so viele Gläubige im Vatikan angezogen wie sein Vorgänger Benedikt XVI. in einem Jahr. Wie der Vatikan am Donnerstag mitteilte, nahmen seit der Wahl des Argentiniers Jorge Mario Bergoglio zum Kirchenoberhaupt der Katholiken im vergangenen März 6,6 Millionen Gläubige an Generalaudienzen, Gottesdiensten und Angelusgebeten im Vatikan teil.

