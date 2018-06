Kinshasa (AFP) Ein Kommandeur der kongolesischen Regierungstruppen, der für den Kampf gegen ugandische Rebellen verantwortlich war, ist in einem Hinterhalt getötet worden. Oberst Mamadou Ndala und zwei seiner Leibwächter seien "offenbar" von der Rebellengruppe Alliierte Demokratische Kräfte - Nationale Armee für die Befreiung Ugandas (ADF-Nalu) getötet worden, sagte Regierungssprecher Lambert Mende am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP in Kinshasa. Demnach war Ndala zwischen zwei Städten in der östlichen Unruheprovinz Nord-Kivu unterwegs, als er in den Hinterhalt geriet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.