München (SID) - Nationalspieler Holger Badstuber hat die Hoffnung auf eine Teilnahme an der Fußball-WM 2014 in Brasilien trotz eines zweimaligen Kreuzbandrisses noch nicht aufgegeben. "Die WM war für mich immer ein Wunsch. Und mein Brasilien-Traum lebt weiter. Aber ich werde nicht den Fehler machen, den Fokus nur auf die WM zu legen. Der Fokus liegt darauf, gesund zu werden", sagte der 24 Jahre alte Innenverteidiger der Bild-Zeitung: "Gelingt das so wie erhofft, halte ich meine WM-Teilnahme durchaus für realistisch."

Angesichts der Tatsache, dass Badstuber 2013 kein einziges Spiel absolvierte, will er das Ziel WM aber "nicht so konkret" formulieren. "Weil ich gelernt habe, kurzfristig zu denken", sagte er. "Aber wenn der Reha-Verlauf weiterhin so positiv und schnell voranschreitet, wenn ich wieder fit bin, am Saison-Ende vielleicht noch Einsatzzeiten kriege und wieder in einen Rhythmus komme, warum soll ich dann eine WM abhaken?"

Das positive Gefühl, das er in seinem Knie verspüre, gebe ihm Auftrieb und das Vertrauen, in dieser Saison noch Spiele für den FC Bayern absolvieren zu können. Die WM in Brasilien beginnt am 12. Juni.