Madrid (SID) - Starstürmer Raúl hat den spanischen Fußball-Rekordmeister Real Madrid vor dem Champions-League-Duell der Königlichen mit Schalke 04 am 16. Februar und 18. März (20.45 Uhr/Sky) gewarnt. "Real ist besser, aber Vorsicht vor den deutschen Mannschaften. Sie kämpfen bis zum Ende", sagte der Champions-League-Rekordhalter der Madrilenen (68 Tore in 132 Spielen) in einem Interview auf der Vereins-Homepage. Schalke habe eine "sehr gute Mannschaft".

Für Raúl, der zwischen 2010 und 2012 28 Tore für Schalke erzielt hatte, wird es ein "besonderes Spiel": "Für Schalke ist es genial, und ich freue mich darauf."