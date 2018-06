Ramadi (AFP) Im Westen Iraks haben sich Sondereinheiten der Sicherheitskräfte und Polizei am Donnerstag heftige Kämpfe mit Aufständischen geliefert, die mit dem Terrornetzwerk Al-Kaida in Verbindung stehen. Soldaten einer Spezialeinheit befänden sich in der Stadt Falludscha in "heftigen Kämpfen", erklärte der Befehlshaber der Einsatzkräfte, Generalmajor Fadhel al-Barwari. Kämpfer der Extremistengruppe Islamischer Staat im Irak und der Levante (ISIL) hatten laut Innenministerium zuvor rund die Hälfte der Stadt besetzt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.