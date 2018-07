Tokio (AFP) Die japanische Küstenwache hat einen Chinesen gerettet, dessen Ballonfahrt zu einer der zwischen Japan und China umstrittenen Inseln im Ostchinesischen missglückt ist. Der 35-Jährige sei am Mittwochmorgen in der Provinz Fujian mit seinem Heißluftballon zu den Inseln gestartet, die in Japan Senkaku und in China Diaoyu heißen, sagte ein Vertreter der Küstenwache am Donnerstag. In der Nähe der Inseln habe er Stunden später jedoch einen Notruf abgesetzt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.