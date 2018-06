Mombasa (AFP) Bei einem Anschlag auf ein Restaurant in der kenianischen Küstenstadt Diani sind mindestens zehn Menschen verletzt worden. Unbekannte hätten eine Granate in eine Bar geworfen, sagte der Polizeichef des Touristenorts am Indischen Ozean, Jack Ekakuro, am Donnerstag. "Wir hatten eine Explosion bei der Bar und etwa zehn Menschen wurden verletzt", sagte Ekakuro. Diani liegt rund 35 südlich von Mombasa und ist das touristische Zentrum der Südküste des ostafrikanischen Landes.

