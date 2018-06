Grenoble (dpa) - Einen Tag vor seinem 45. Geburtstag schwebt Michael Schumacher weiter zwischen Leben und Tod. Nach den jüngsten Informationen ist der Zustand des Ex-Formel-1-Weltmeister stabil. Seine Managerin Sabine Kehm bezeichnete das als eine "für den Moment" gute Nachricht. Schumacher werde weiter rund um die Uhr überwacht. " Prognosen wollten die Ärzte und Kehm nicht machen. Es lasse sich nicht sagen, was in den kommenden Tagen passiert, so die Managerin. Ob es heute ein neues Statement von Kehm gibt, ist unsicher.

