Grenoble (dpa) - Einen Tag vor seinem 45. Geburtstag sind keine neuen Informationen zum Zustand von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher zu erwarten. Die Universitätsklinik in Grenoble und Managerin Sabine Kehm erklärten, dass zunächst keine Mitteilungen geplant seien.

Das würde bedeuten, dass Schumacher sich weiterhin in einem stabilen, aber kritischen Zustand befindet. Schumacher liegt in einem künstlichen Koma. Am Vortag hatte Kehm betont, es werde nur neue Informationen geben, wenn sich die Lage verändert. Schumacher hatte sich am Sonntag bei einem Skiunfall in Méribel schwere Kopfverletzungen zugezogen. Er war mit dem Kopf auf einen Felsen geprallt. Schumacher wurde bislang zweimal operiert. Bei dem zweiten Eingriff war dem zweifachen Familienvater ein Hämatom in der linken Hirnseite entfernt worden.

Klinik CHU Grenoble