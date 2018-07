Grenoble (dpa) - Michael Schumacher ist nach seinem schweren Ski-Unfall vom Sonntag weiterhin in einem kritischen Zustand. Er liegt im künstlichen Koma. Weder die behandelnden Ärzte in Grenoble noch Schumachers Managerin gaben heute neue Informationen. Der Formel 1-Rekordweltmeister wurde bislang zweimal am Kopf operiert. Er hat schwere Hirnverletzungen. Schumachers Familie bedankte sich erneut für die Anteilnahme in aller Welt. Michael sei ein Kämpfer und werde nicht aufgeben. Morgen ist Schumachers 45. Geburtstag.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.