Glauchau (dpa) - Der frühere Keyboarder der Bands Stern-Combo Meißen und Karat, Thomas Kurzhals, ist tot.

Der vierfache Vater starb zwei Wochen nach seinem 60. Geburtstag in der Nacht zum Donnerstag im Krankenhaus in Glauchau (Sachsen) an Leberzirrhose, wie Stern Meißen-Manager Detlef Seidel der Nachrichtenagentur dpa sagte. Kurzhals wurde am 13. Dezember 1953 in Ronneburg (Thüringen) geboren und studierte an der Dresdner Musikhochschule.

Seit 1972 spielte er bei der 1964 gegründeten Stern-Combo Meißen; mit Unterbrechung. So war er von 1984 bis 1992 Keyboarder bei der DDR-Rockband Karat, mit der er auch im Westen auftrat. Ab 1992 baute und betrieb Kurzhals ein Tonstudio vor den Toren Berlins. Beide Bands bedauerten den Tod des Kollegen und nahmen auf ihren Homepages Abschied von ihm.