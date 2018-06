Prag (dpa) - In Prag laufen die Ermittlungen nach dem Tod des palästinensischen Botschafters in Tschechien auf Hochtouren. Dschamal Al-Dschamal war gestern bei einer Explosion in seinem Haus schwer verletzt worden und schließlich gestorben. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei könnte eine in Tschechien illegale Tresorsicherung durch unsachgemäßen Umgang hochgegangen sein. Die Ermittler haben bislang keine Hinweise auf eine Terrortat. Sie arbeiten eng mit palästinensischen Sicherheitsexperten zusammen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.