Islamabad (AFP) Der frühere pakistanische Machthaber Pervez Musharraf ist wegen Herzproblemen ins Krankenhaus eingeliefert worden. Der 70-Jährige habe am Donnerstag auf dem Weg zum Gericht, wo er wegen Hochverrats angeklagt ist, plötzlich ein "Herzproblem" gehabt und sei daraufhin in eine Militärklinik gebracht worden, erklärte ein Polizeivertreter vor den Richtern in Islamabad. Ein Vertrauter Musharrafs sagte der Nachrichtenagentur AFP, der 70-Jährige sei "in schlechter Verfassung".

