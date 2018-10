Sydney (dpa) - Alle über Tage vom Polareis eingeschlossenen Passagiere des Forschungsschiffs "MV Akademik Shokalskiy" sind gerettet.

Die 52 Menschen befinden sich nach Angaben der australischen Seesicherheitsbehörde (Amsa) vom Donnerstag an Bord des Eisbrechers "Aurora Australis". Dies habe die Schiffsbesatzung der Behörde bestätigt.

Die Rettungsaktion mit einem Hubschrauber war am Donnerstagabend (Ortszeit - 08.00 MEZ) angelaufen. Zunächst brachte der Helikopter die Passagiere zu einer Eisscholle in der Nähe des Eisbrechers, von dort kletterten sie an Bord. Die 22-köpfige Besatzung sollte auf dem Forschungsschiff bleiben.

Die "MV Akademik Shokalskiy" ist seit Weihnachten rund 2800 Kilometer südlich von Hobart in Australien von Eis umschlossen. Eisbrecher hatten sie nicht freibekommen.

