Sydney (dpa) - Alle Passagiere der "MV Akademik Shokalskiy" sind von Bord gebracht worden. Ein Hubschrauber flog die 52 Menschen von dem im Polareis eingeschlossenen Forschungsschiff zu einer Eisscholle in der Nähe eines Eisbrechers. Sie kletterten dann an Bord der "Aurora Australis". Auf dem festgefahrenen Forschungsschiff sind nun noch 22 Mann Besatzung. Sie werden dort auch bleiben, es ist ausreichend Proviant an Bord. Die "MV Akademik Shokalskiy" ist seit Weihnachten vom Eis eingeschlossen.

