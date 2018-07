Sydney (dpa) - Die geplante Hubschrauberrettung der im Polareis eingeschlossenen Expeditionsteilnehmer verzögert sich weiter. Die Vorbereitungen liefen schon auf Hochtouren, da kam in letzter Minute die Hiobsbotschaft: Das Eis sei an entscheidender Stelle nicht tragfähig, teilte die australische Seesicherheitsbehörde mit. Es sei jetzt unwahrscheinlich, dass die Rettung heute erfolgt, hieß es. Den Leuten an Bord der fest sitzenden "MV Akademik Shokalskiy" gehe es gut, versicherte die Behörde. Es bestehe für niemanden Gefahr.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.