Mogadischu (AFP) Die Zahl der Opfer des Doppelanschlags in der somalischen Hauptstadt Mogadischu ist auf elf gestiegen. Die Zahl der Toten liege bei elf, 18 weitere Menschen seien verletzt worden, sagte der Polizeikommandeur Abdi Mohammed Jama am Donnerstag. Nach dem Anschlag am späten Mittwochabend hatten Augenzeugen zunächst von acht Toten berichtet. Zu der Tat bekannte sich zunächst niemand, sie trägt jedoch die Handschrift der radikalislamischen Shebab-Miliz.

