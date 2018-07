Prag (AFP) Nach dem Tod des palästinensischen Botschafters in Prag durch die Explosion eines Safes haben tschechische und palästinensische Experten ihre Ermittlungen fortgesetzt, ohne bislang die genaue Ursache herausfinden zu können. Eine palästinensische Delegation traf am Mittwoch ein, um gemeinsam mit der tschechischen Polizei an der Aufklärung des Falls zu arbeiten, wie Polizeisprecherin Andrea Zoulova der Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag sagte. Die Zusammenarbeit sei "exzellent".

