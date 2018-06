Ankara (AFP) Die türkische Armee hat Wiederaufnahmeverfahren für hunderte Offizieren gefordert, die wegen Komplotts gegen die islamisch-konservative Regierung in zwei Prozessen verurteilt worden waren. Wie türkische Medien am Donnerstag weiter berichteten, reichte das Militär die entsprechende Klage am 27. Dezember bei der Staatsanwaltschaft in Ankara ein.

