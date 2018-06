Oberhof (SID) - Für Frauen-Bundestrainer Gerald Hönig wäre ein Sprinterfolg der deutschen Biathletinnen beim Heim-Weltcup im thüringischen Oberhof am Freitag (18.00 Uhr/ARD) eine Überraschung. "Es wird schwer, im Sprint auf das Podium zu laufen. Wir besitzen unsere Stärken am Schießstand, das haben wir in dieser Saison zum Glück schon unter Beweis gestellt", sagte Hönig am Donnerstag.

Auch deshalb rechnet er mit deutlich größeren Siegchancen in der Verfolgung am Samstag (17.00 Uhr) und dem Massenstart am Sonntag (15.45 Uhr), "wenn viermal geschossen wird und wir die Stärken ausspielen können."

Dass seine Athletinnen im bisherigen Verlauf der Saison in der Loipe nur selten Glanzzeiten gezeigt haben, verunsichert Hönig mit Blick auf die Olympischen Spiele im russischen Sotschi (7. bis 23. Februar) allerdings keinesfalls. "Wir haben den Dezember noch bewusst zum Formaufbau genutzt. Nach der Winterpause sollte es langsam aber auch mit dem Laufen in die Reihe kommen", forderte Hönig.